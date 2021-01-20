Из-за резкого изменения погоды объявлен оранжевый уровень опасности
Синоптики выступили с оперативным предупреждением о резком изменении погоды.
Как сообщается, в четверг максимальная температура воздуха по стране составит -2..+4°С.
Ночью и утром во многих районах Брестчины и Гродненщины ожидается гололед.
21 января погоду в Беларуси будет формировать атмосферный фронт, вслед за которым начнет поступать теплая воздушная масса атлантического происхождения.
При гололеде МЧС Беларуси рекомендует:
- передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступайте на всю подошву, учитывая неровности поверхности;
- пожилым людям лучшего всего использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами;
- неопытным водителям лучше воздержаться от поездок за рулем;
- прежде чем выехать на трассу, необходимо убедиться в соответствии состояния резины к условиям дорожного покрытия;
- при движении необходимо соблюдать скоростной режим.
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