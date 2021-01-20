Из-за резкого изменения погоды объявлен оранжевый уровень опасности

Синоптики выступили с оперативным предупреждением о резком изменении погоды.

Как сообщается, в четверг максимальная температура воздуха по стране составит -2..+4°С.

Ночью и утром во многих районах Брестчины и Гродненщины ожидается гололед.

21 января погоду в Беларуси будет формировать атмосферный фронт, вслед за которым начнет поступать теплая воздушная масса атлантического происхождения.

При гололеде МЧС Беларуси рекомендует:

передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступайте на всю подошву, учитывая неровности поверхности;

пожилым людям лучшего всего использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами;

неопытным водителям лучше воздержаться от поездок за рулем;

прежде чем выехать на трассу, необходимо убедиться в соответствии состояния резины к условиям дорожного покрытия;

при движении необходимо соблюдать скоростной режим.