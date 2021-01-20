В Беларуси вновь начало расти число зарегистрированных случаев COVID-19
За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 1778 случаев
Согласно официальной статистике, за сутки количество новых случаев COVID-19 выросло — 19 января их было 1356. Рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1975 заболевших.
Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 230 494, умерли 1610 пациентов с коронавирусом. Выздоровело 214 366 человек.
За минувшие сутки выполнено 15 060 тестов на коронавирус (всего — 4 295 374).
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