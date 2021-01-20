Беларусь перекрыла транзит нефти на южной ветке «Дружбы»

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Советник президента «Транснефти» Игорь Демин сообщил сегодня, что белорусская сторона перекрыла транзит нефти по участку нефтепровода «Дружба».

По его словам, данные действия Минска не носят чрезвычайного характера, а являются запланированными.

«В соответствии с планом, белорусская сторона сегодня перекрыла транзит в направлении Фенешлитке и Будковице (южная ветка «Дружбы») до 22 января из-за реверса участка Михалки — Броды для прокачки партии нефти из Одессы на Мозырь», — сообщил Демин.
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Тэги: транзит нефти нефтепровод Дружба Персона: Игорь Демин

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