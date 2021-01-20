Беларусь перекрыла транзит нефти на южной ветке «Дружбы»

Советник президента «Транснефти» Игорь Демин сообщил сегодня, что белорусская сторона перекрыла транзит нефти по участку нефтепровода «Дружба».

По его словам, данные действия Минска не носят чрезвычайного характера, а являются запланированными.

«В соответствии с планом, белорусская сторона сегодня перекрыла транзит в направлении Фенешлитке и Будковице (южная ветка «Дружбы») до 22 января из-за реверса участка Михалки — Броды для прокачки партии нефти из Одессы на Мозырь», — сообщил Демин.