Две студентки БГМУ объявили голодовку в знак солидарности с политзаключенным Игорем Лосиком

Студентки Белмедуниверситета Маргарита Трафимович и Элеонора Арзуманян объявили голодовку в знак солидарности с блогером Игорем Лосиком, сообщает телеграм-канал «Рупор БГМУ».

ТГ приводит заявление Арзуманян о том, что она будет голодать «столько времени, насколько хватит сил». «Я убеждена, что он совершает ошибку, и вижу только один способ воздействия на его решение — присоединиться к голодовке», — пишет девушка.

Создатель телеграм-канала «Беларусь головного мозга» Игорь Лосик голодает в жодинской тюрьме уже 37-й день.

Он находится под стражей с 25 июня 2020 года и признан политзаключенным. Изначально он был обвиняемым по ч. 1 ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок). 15 декабря стало известно, что Лосику предъявлено новое обвинение — по ст. 13 и ч. 2 ст. 293 УК (приготовление к участию в массовых беспорядках). Телеграм-канал «Беларусь головного мозга» предположил, что это сделано «с целью оставить Игоря под стражей, так как 25 декабря истекал предельный срок его содержания по предыдущему обвинению».

Лосик вину не признает и отреагировал на новое обвинение бессрочной голодовкой до снятия всех обвинений либо изменения ему меры пресечения. Вместе с ним в тот же день о бессрочной голодовке объявила его жена, однако 21 декабря сообщила, что из-за давления на семью вынуждена голодовку прекратить .

25 декабря стало известно, что Лосику продлили срок содержания под стражей еще на три месяца.

19 января адвокат Дмитрий Лепретор сообщил БелаПАН, что состояние здоровья Лосика ухудшилось : «он ощущает слабость, артериальное давление в течение дня очень нестабильное».

По словам адвоката, несмотря на неважное самочувствие, Лосик заявляет, что прекращать голодовку не намерен и «будет голодать дальше».