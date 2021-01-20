Две студентки БГМУ объявили голодовку в знак солидарности с политзаключенным Игорем Лосиком
Студентки Белмедуниверситета Маргарита Трафимович и Элеонора Арзуманян объявили голодовку в знак солидарности с блогером Игорем Лосиком, сообщает телеграм-канал «Рупор БГМУ».
ТГ приводит заявление Арзуманян о том, что она будет голодать «столько времени, насколько хватит сил». «Я убеждена, что он совершает ошибку, и вижу только один способ воздействия на его решение — присоединиться к голодовке», — пишет девушка.
Создатель телеграм-канала «Беларусь головного мозга» Игорь Лосик голодает в жодинской тюрьме уже 37-й день.
Он
Лосик вину не признает и отреагировал на новое обвинение бессрочной голодовкой до снятия всех обвинений либо изменения ему меры пресечения. Вместе с ним в тот же день о бессрочной голодовке объявила его жена, однако 21 декабря сообщила, что из-за давления на семью
25 декабря стало известно, что Лосику
19 января адвокат Дмитрий Лепретор сообщил БелаПАН, что
По словам адвоката, несмотря на неважное самочувствие, Лосик заявляет, что прекращать голодовку не намерен и «будет голодать дальше».