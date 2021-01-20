Внедорожник «Ленд Ровер» влетел в стоящий троллейбус — водитель скончался на месте

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось в Минске на улице Орловской.

Как сообщили в Госавтоинспекции, 35-летний мужчина на внедорожнике «Ленд Ровер» врезался в троллейбус, стоявший на остановке.

«В результате ДТП пострадал водитель авто. По предположению медиков водитель мог находиться в состоянии наркотического опьянения. Во время осуществления реанимационных действий он скончался», — отметили в ГАИ.