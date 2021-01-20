Становится теплее: местами будет плюсовая температура
В среду, 20 января, скажется влияние атмосферных фронтов, смещающихся с территории Западной Европы.
По прогнозам синоптиков, будет облачная погода. Преимущественно по западной половине страны выпадут осадки (снег, мокрый снег, возможен дождь).
Местами гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-восточный умеренный до порывистого. Погода в регионах:
- Брест 0..+1°C (вероятность осадков 80-90%, слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица, ветер порывами до 12-14 м/с);
- Витебск -10..-12°C (вероятность осадков 5-10%, на отдельных участках дорог гололедица, ветер 5-10 м/с);
- Гомель -9..-11°C (вероятность осадков 5-10%, ветер 4-9 м/с);
- Гродно -1..+1°C (вероятность осадков 80-90%, слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица, ветер порывами до 12-14 м/с);
- Могилев -10..-12°C (вероятность осадков 5-10%, ветер 4-9 м/с);
- Минск -8..-10°C (вероятность осадков 5-10%, на отдельных участках дорог гололедица, ветер порывами до 12 м/с).