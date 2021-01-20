Становится теплее: местами будет плюсовая температура

В среду, 20 января, скажется влияние атмосферных фронтов, смещающихся с территории Западной Европы.

По прогнозам синоптиков, будет облачная погода. Преимущественно по западной половине страны выпадут осадки (снег, мокрый снег, возможен дождь).

Местами гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-восточный умеренный до порывистого. Погода в регионах: