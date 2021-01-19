«Продлит жизнь и защитит от рака». Ученые назвали суперпродукт для здоровья

Стало известно, как продукт сможет снизить риск ряда заболеваний и продлить жизнь. Неожиданный вывод сделали британские ученые Джульетт Келлоу и Сара Брюэр, сообщает Росбалт со ссылкой на Express.

Фото: polsov.com.

Оказалось, что грейпфрут, который содержит большое количество ликопина, антиоксиданта, борется со старением клеток организма, вызванным свободными радикалами и предотвращает развитие опухолей, включая рак простаты, толстой кишки и легких. Так, по словам ученых, ликопин действует, подавляя рост и процесс дифференцирования в раковых клетках.

Кроме того, грейпфрут уменьшает накопление «плохого» холестерина в организме и оказывает положительное действие на продолжительность жизни и снижение риска заболеваний, поскольку богат витамином С.