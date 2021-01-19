«Продлит жизнь и защитит от рака». Ученые назвали суперпродукт для здоровья

/ Мир
Просмотров: 222

Стало известно, как продукт сможет снизить риск ряда заболеваний и продлить жизнь. Неожиданный вывод сделали британские ученые Джульетт Келлоу и Сара Брюэр, сообщает Росбалт со ссылкой на Express.

 

Фото: polsov.com.

 

Оказалось, что грейпфрут, который содержит большое количество ликопина, антиоксиданта, борется со старением клеток организма, вызванным свободными радикалами и предотвращает развитие опухолей, включая рак простаты, толстой кишки и легких. Так, по словам ученых, ликопин действует, подавляя рост и процесс дифференцирования в раковых клетках.

Кроме того, грейпфрут уменьшает накопление «плохого» холестерина в организме и оказывает положительное действие на продолжительность жизни и снижение риска заболеваний, поскольку богат витамином С.

Ранее ученые узнали, носители какой группы крови живут дольше, и какой фрукт ни при каких обстоятельствах нельзя есть при коронавирусе.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: грейпфрут продолжительность жизни Персона: Джульетт Келлоу Сара Брюэр

Другие материалы на эту тему:

Продолжительность жизни в ФРГ растет: каждая третья девочка доживет до 100 лет

Продолжительность жизни в ФРГ растет: каждая третья девочка доживет до 100 лет

Беларусь отстает от Европы на пять лет здоровой жизни

Беларусь отстает от Европы на пять лет здоровой жизни

Как заставить белорусских мужчин жить дольше

Как заставить белорусских мужчин жить дольше

Когда белорусы будут жить столько, сколько пациенты президентской клиники?

Когда белорусы будут жить столько, сколько пациенты президентской клиники?