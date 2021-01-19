«Все козыри будут у Кремля». В ближайшие годы проблемы Беларуси с госдолгом могут резко обостриться

Из-за негативного влияния российского налогового маневра на экономику Беларуси в стране в 2022-3023 годах могут обостриться проблемы с госдолгом. Такое мнение во время онлайн-конференции 19 января высказал известный российский экономист Сергей Алексашенко.

Сергей Алексашенко, Фото: Твиттер.

Как передает БелаПАН , онлайн-конференция состоялась в рамка цикла открытых семинаров, которые проводят Центр социально-экономических исследований CASE Belarus и российская экспертная группа "Европейский диалог".

В 2022-2023 годах можно ожидать резкое обострение проблемы государственного долга в Беларуси. Это будет связано с тем, что Россия будет завершать налоговый маневр в нефтяной отрасли и поэтому в этот момент российская поддержка белорусской экономики в связи с этим иссякнет", — отметил Алексашенко.

По его мнению, в указанные годы белорусская экономика столкнется с очень серьезным вызовом. "Все козыри будут находиться в руках Кремля. Российская сторона будет требовать от Беларуси политической, военной и любой другой лояльности", — предполагает Алексашенко, занимавший в 1990-е годы руководящие должности в государственных органах власти России.

Эксперт не ожидает, что когда наступит кризисный момент, Россия простит Беларуси долги.

"Россия ранее списывала многомиллиардные долги странам Африки и Азии, но это были безнадежные долги, которые выдавались на поставку вооружений. В случае с Беларусью я не думаю, что белорусская сторона может рассчитывать на то, чтобы Россия списала долги", — отметил Алексашенко.

По его мнению, решение серьезных проблем, с которыми столкнется Беларусь, будет зависеть от исхода переговоров между Москвой и Минском.

""Лукашенко, конечно, сукин сын, но это наш сукин сын", — поэтому если будет принято решение его поддержать, Россия это сделает и поддержит штыками, деньгами, нефтью, газом и чем ещё только можно. С точки зрения российского бюджета расходы на Беларусь малозначимы. Поэтому, если Путин и Лукашенко договорятся, финансовая поддержка Беларуси будет оказана", — предположил экономист.

При этом он не ожидает, что Россия выделит Беларуси много денег.

"Мне кажется, что позиция российского министра финансов Силуанова держать Беларусь на очень коротком поводке и давать по минимуму денег возобладала. Поэтому Россия будет давать Беларуси денег столько, чтобы финансовый рынок в республике не рухнул, но на увеличение резервов за счет российских кредитов Беларуси рассчитывать уже не стоит", — резюмировал Алексашенко.