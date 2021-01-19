Под Гродно обнаружили новый вид птиц для Беларуси — каролинскую утку

17 января на Немане впервые в нашей стране наблюдалась каролинская утка (каролинка), сообщает «Ахова птушак Бацькаўшчыны».

Каролинская утка (Aix sponsa) — североамериканский вид, который в Европе содержат в зоопарках или частных владениях. Естественным образом, из Америки, каролинки пока долетали только до Исландии. Все другие встречи с каролинками в природе в разных странах на нашем континенте считаются наблюдениями сбежавших из неволи особей.

Поэтому каролинки вне Исландии не входят в основной список видов, который орнитологи ведут для каждой страны. Как, например, и канадская казарка. Эти птицы относятся к чужеродным виды, происходящим из неволи, а также случайно привезенным или специально интродуцированным, пока не создавшим самостоятельных популяций на нашем континенте.

В соседних Литве и Польше каролинские утки в дикой природе отмечались неоднократно, но для Беларуси это первая регистрация вида в дикой природе.