Под Гродно обнаружили новый вид птиц для Беларуси — каролинскую утку

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17 января на Немане впервые в нашей стране наблюдалась каролинская утка (каролинка), сообщает «Ахова птушак Бацькаўшчыны».

Каролинская утка (Aix sponsa) — североамериканский вид, который в Европе содержат в зоопарках или частных владениях. Естественным образом, из Америки, каролинки пока долетали только до Исландии. Все другие встречи с каролинками в природе в разных странах на нашем континенте считаются наблюдениями сбежавших из неволи особей.

Поэтому каролинки вне Исландии не входят в основной список видов, который орнитологи ведут для каждой страны. Как, например, и канадская казарка. Эти птицы относятся к чужеродным виды, происходящим из неволи, а также случайно привезенным или специально интродуцированным, пока не создавшим самостоятельных популяций на нашем континенте.

В соседних Литве и Польше каролинские утки в дикой природе отмечались неоднократно, но для Беларуси это первая регистрация вида в дикой природе.


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Тэги: АПБ птицы утка каролинка Город: Гродно

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