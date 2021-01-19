В Беларуси расширен перечень социально значимых товаров — в нем появились мясные субпродукты, маргарин, перловка
Расширен перечень социально значимых товаров, цены на которые могут временно регулироваться государством, сообщает
Перечень дополнен такими позициями, как субпродукты мясные пищевые (кроме субпродуктов из птицы); колбаса полукопченая, варено-копченая; маргарин; крупа перловая; свежий чеснок; свежий перец сладкий; бумажные салфетки.
На 2021 год правительство поставило задачу ограничить рост цен на социально значимые товары в пределах 4,9%, отмечает министерство.
Напомним, МАРТ стал регулировать цены на социально значимые товары с апреля прошлого года, когда на фоне пандемии и роста курсов иностранных валют выросли девальвационные и инфляционные ожидания. С тех пор министерство постоянно (ежеквартально) продлевает на 90 дней действие постановления, согласно которому регулируются цены на потребительском рынке.
В декабре прошлого года Александр Лукашенко выступал за расширение перечня социально значимых товаров и регулирование государством цен даже на непродовольственные товары. "А кто сказал, что холодильник и стиральная машина не являются значимыми для населения товарами? Они тоже значимые. Поэтому надо раз и навсегда выработать механизм сдерживания цен по всем направлениям и параметрам. А то получается, что крестьян мы сдерживаем (в основном же это вопрос продовольствия и одежды), а всем остальным — вольница", — подчеркивал Лукашенко.
Между тем белорусские экономисты полагают, что если в стране начать регулировать цены "по всем направлениям", то это чревато возникновением дефицита товаров на внутреннем рынке.
"В крайних случаях административное вмешательство может приводить к исчезновению либо дефициту определенных товаров, которые производителям невыгодно продавать по регулируемым ценам", — подчеркнула в комментарии БелаПАН академический директор Центра экономических исследований BEROC Катерина Борнукова.