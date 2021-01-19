Марина Золотова: давление на tut.by и другие независимые медиа — спланированная кампания устрашения
В Беларуси продолжается давление на интернет-портал tut.by и другие информационные ресурсы. Таким образом главный редактор портала Марина Золотова прокомментировала
19 января Луцкий
"На данный момент Мининформом рассматривается ряд материалов, размещаемых уже на интернет-ресурсе tut.by, для дачи правовой оценки в части нарушения ст. 38 закона о средствах массовой информации (это запрещенная информация), а также о размещении недостоверной информации, способной нанести вред общественным и государственным интересам, — сказал Луцкий. — Хочу отметить то, что, анализируя открытые источники посещаемости ресурса tut.by, мы видим, что происходит резкое падение посещаемости у них. И мне кажется, что владельцам портала, собственникам портала — это не какое-то требование, это просто такое видение — необходимо подумать о смене редакционной политики, возможно, смене команды".
Золотова назвала это частью "спланированной кампании устрашения", которая "не вызывает удивления". "Это то же самое давление, которое продолжается на нас и на все независимые информационные ресурсы, можно сказать, с начала избирательной кампании [по выборам президента в 2020 году], — сказала она. — К tut.by всегда было повышенное внимание, потому что мы — самый популярный белорусский интернет-ресурс. На tut.by постоянно жаловались самые разные личности и организации. Думаю, что в данный момент у Министерства информации, как и всегда, есть какие-нибудь кляузы от организаций или граждан, где те жалуются на работу tut.by. Мы к этому привыкли, к сожалению, за все это время".
Говоря о посещаемости, Золотова отметила: "Поскольку министр информации больше защищает интересы государственных информационных ресурсов, я бы, наверное, порекомендовала обратить внимание на посещаемость "Советской Белоруссии" и прочих ресурсов". "Что касается tut.by, то мы среди белорусских ресурсов по посещаемости находимся на первом месте, — констатировала главред портала. — Это касается охвата и уникальных посетителей, у нас более 65% охвата белорусской интернет-аудитории, по данным Gemius. Любой любопытствующий человек может использовать Similar Web и посмотреть, как выглядят все белорусские информационные ресурсы на фоне друг друга, все станет очевидно".
"Что касается падения посещаемости: если министр информации взял данные за август, например, и сравнил с данными за декабрь, где куча выходных дней, то, наверное, да, он увидел падение посещаемости. Но, я думаю, точно такое же падение посещаемости он увидит и на других ресурсах. У нас с посещаемостью, слава богу, все в порядке, пусть не беспокоится", — добавила она.
Вопросы смены состава команды и редакционной политики, подчеркнула Золотова, "решать команде tut.by — руководству и редакции". "Нам, конечно, любопытно было изучить мнение министра информации, но мы сами будем решать эти вопросы", — заявила главный редактор портала.
19 января Экономический суд Минска отклонил апелляционную жалобу на лишение портала tut.by статуса сетевого издания на основании вынесенных Мининформом письменных предупреждений. С сегодняшнего дня портал лишен статуса СМИ.
Стоит отметить, что 6 января пресс-служба Генпрокуратуры сообщила, что прокуратура Минской области провела проверку по факту размещения 2 января 2021 года на интернет-ресурсе rebenok.by (ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА") публикации "Дети недоедают? В приюте попросили привезти на Новый год крупы, макароны и стиральный порошок". Как следовало из статьи, в редакцию поступило письмо от крупной компании, которая шефствует над социальным приютом в Минской области. Сотрудники компании сообщили о якобы недостаточности обеспечения воспитанников отдельными продуктами питания.
В Генпрокуратуре сообщили, что прокуратура Минской области совместно с главным управлением по образованию Миноблисполкома "проверила соответствие размещенных на интернет-ресурсе сведений реальной ситуации с обеспечением детей продуктами в таких учреждениях". Администрации учреждений образования Минской области просьбы о приобретении шефскими организациями предновогодних подарков в виде продуктов питания не подтвердили.
По инициативе прокуратуры Минской области Генпрокуратура проинформировала Мининформ о "необходимости анализа изложенных сведений, размещенных на rebenok.by, для оценки их соответствия законодательству и принятия мер реагирования".