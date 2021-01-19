На месте схода лавины в Домбае завершены спасательные работы

В Карачаево-Черкесии завершили поисково-спасательные работы на месте схода лавины на горе Муса-Ачитара, сообщает РБК со ссылкой на сайт регионального ГУ МЧС.

Фото: МЧС РФ.

В ведомстве уточнили, что помимо найденного накануне погибшего, новых пострадавших или жертв не обнаружено.

Как сообщают в МЧС, тело сошедшей лавины спасатели обследовали полностью. Так, к 16:00 19 января проверено 60 тыс. кв. м снежной массы.

18 января на горнолыжном курорте в Домбае сошла лавина. В МЧС тогда заявили, что под снегом могли находиться до 12 человек. Позднее спасатели обнаружили тело президента Федерации горнолыжного спорта и сноуборда Карачаево-Черкесской Республики «Домбай» Хаджи-Мурата Маршанкулова.

19 января прокуратура назвала в качестве причины случившегося принудительный спуск лавины в районе Домбая. В результате произошел неконтролируемый сход снега на участок местности, где были люди.

Следственный комитет 19 января завел по факту случившегося уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК («халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека»).