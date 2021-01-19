Адвокат: несмотря на неважное самочувствие, Игорь Лосик прекращать голодовку не намерен

Голодающий уже 36 дней политзаключенный Игорь Лосик чувствует себя ослабленным, но намерен продолжать голодовку, сообщил БелаПАН адвокат Дмитрий Лепретор.

Защитник 19 января посетил блогера в жодинской тюрьме. "Игорь чувствует себя неважно, ощущает слабость. Медики посещают его ежедневно, спрашивают о наличии жалоб, измеряют давление. В течение дня оно у него очень нестабильное", — отметил он.

По словам адвоката, несмотря на неважное самочувствие, Лосик заявляет, что прекращать голодовку не намерен и "будет голодать дальше".

"С ним постоянно ведет беседу психолог. Я знаю, что с ним на предмет продолжения голодовки разговаривали оперативные сотрудники администрации исправительного учреждения, но безрезультатно", — отметил защитник.

С Нового года Лосик не получал корреспонденцию, и только в минувшую пятницу, 15 января, ему передали около 80 писем, в субботу — около 10 открыток и накануне еще около 20 писем, продолжил Лепретор. "Это все письма, датированные концом декабря прошлого года. Сейчас Игорь активно на них отвечает", — сказал он.

18 января экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская в рамках обсуждения ситуации с политзаключенными в стране рассказала историю Лосика спецпредставителю ЕС по правам человека Эймону Гилмору.

Гилмор поинтересовался, как ЕС может помочь политзаключенным в Беларуси. Он пообещал, что будет делать все возможное, чтобы как можно скорее добиться освобождения узников совести.

Создатель телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Игорь Лосик находится под стражей с 25 июня 2020 года и признан политзаключенным. Изначально он был обвиняемым по ч. 1 ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок). 15 декабря стало известно, что Лосику предъявлено новое обвинение — по ст. 13 и ч. 2 ст. 293 УК (приготовление к участию в массовых беспорядках). Телеграм-канал "Беларусь головного мозга" предположил, что это сделано "с целью оставить Игоря под стражей, так как 25 декабря истекал предельный срок его содержания по предыдущему обвинению".

Лосик вину не признает и отреагировал на новое обвинение бессрочной голодовкой до снятия всех обвинений либо изменения ему меры пресечения. Вместе с ним в тот же день о бессрочной голодовке объявила его жена, однако 21 декабря сообщила, что из-за давления на семью вынуждена голодовку прекратить.

25 декабря стало известно, что Лосику продлили срок содержания под стражей еще на три месяца.