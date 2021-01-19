Видеофакт. Путин окунулся в крещенскую прорубь

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Президент Владимир Путин в этом году традиционно поучаствовал в крещенских купаниях.

Глава государства зашел в прорубь, вырубленную в форме креста, перекрестился и трижды окунулся в воду. 

 

 

 
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Тэги: Крещение окунание в прорубь Персона: Владимир Путин

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