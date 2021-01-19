Видеофакт. Путин окунулся в крещенскую прорубь 19.01.2021 / 16:24 / Мир Просмотров: 37 A- A+ Президент Владимир Путин в этом году традиционно поучаствовал в крещенских купаниях. Глава государства зашел в прорубь, вырубленную в форме креста, перекрестился и трижды окунулся в воду. Оценка: 1 2 3 4 5 Нет оценокОценить Подпишитесь на наш канал в Тэги: Крещение окунание в прорубь Персона: Владимир Путин Другие материалы на эту тему: Крещенские купания: кому запрещено и что нужно помнить перед окунанием Теплая зима не испортила крещенские купания на Комсомольском озере Православные отмечают Крещение Господне: что можно и нельзя делать Купания на Крещение: кому запрещено и что нужно помнить перед окунанием