Венецианская комиссия СЕ оценит совместимость с европейскими стандартами положений уголовного законодательства Беларуси

Венецианская комиссия Совета Европы оценит совместимость с европейскими стандартами некоторых положений уголовного законодательства Беларуси. Как сообщает пресс-служба Совета Европы, такой запрос поступил из Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Беларусь принимает участие в работе Венецианской комиссии в качестве ассоциированного члена. Фото: tv8.md.

"8 декабря 2020 года комитет по правовым вопросам и правам человека ПАСЕ запросил заключение Венецианской комиссии о совместимости с европейскими стандартами некоторых положений уголовного законодательства, используемых для преследования мирных демонстрантов и членов белорусского Координационного совета", — говорится в сообщении, размещенном на сайте Венецианской комиссии.

Проект заключения будет подготовлен к пленарному заседанию комиссии, которое пройдет 18—20 марта 2021 года.

Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия) — консультативный орган по конституционному праву, созданный при Совете Европы в 1990 году. С 2002 года участвовать в работе комиссии могут и страны, не входящие в СЕ. Беларусь принимает участие в работе Венецианской комиссии в качестве ассоциированного члена.