Представители бизнеса выступают за прекращение преследования людей по политическим мотивам

Представители бизнеса считают, что для улучшения экономической ситуации в стране нужно прекратить преследование людей за политические взгляды. Как передает БелаПАН , результаты декабрьского опроса топ-менеджеров компаний опубликованы в бюллетене, который подготовил Исследовательский центр ИПМ.

В Ивьевском районе вечером 16 января был задержан известный бизнесмен Валерий Остринский.

В опросе, проведенном путем онлайн-анкетирования по методологии ОЭСР, участвовали собственники и топ-менеджеры предприятий.

Представителям бизнеса задали вопрос о том, как на экономическую ситуацию в стране повлияли бы те или иные действия властей. Респонденты оценивали каждый вариант по пятибалльной шкале, где 1 балл — действие сильно ухудшит экономическую ситуацию, 2 — скорее ухудшит ситуацию, 3 — ничего не изменит, 4 — скорее улучшит ситуацию и 5 — сильно улучшит ситуацию.

В ходе опроса представители бизнеса выбрали два варианта, которые с их точки зрения могли бы в наибольшей степени улучшить экономическую ситуацию в стране. Первый — уменьшение количества налогов и упрощение их администрирования (набрал больше 4 баллов). Второй (набрал 4 балла) — для улучшения экономической ситуации в стране необходимо прекратить административное и уголовное преследование людей за политические взгляды.

Комментируя экономическую ситуацию в стране, представители бизнеса выразили мнение, что она продолжает ухудшаться. Только 3,8% опрошенных выбрали вариант "ситуация постепенно улучшается". Вариант "ситуация быстро улучшается" не выбрал никто.

Как сообщалось, ВВП Беларуси в 2020 году снизился на 0,9%. Белорусские экономисты полагают, что из-за напряженной политической ситуации в стране рецессия может продолжиться и в 2021 году.

"Сейчас доминируют риски, которые могут привести к ухудшению экономических показателей. Реализоваться эти риски могут в случае обострения финансовых проблем на уровне предприятий, трудовой миграции, принятия новых пакетов западных санкций в отношении Беларуси", — отметил в комментарии БелаПАН старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Дмитрий Крук.

С учетом возможной реализации этих рисков белорусские аналитики ожидают отрицательную динамику ВВП страны в 2021 году.

"ЕС уже начал вводить санкции в отношении отдельных юрлиц Беларуси. Этот тренд продолжится, что приведет к ухудшению инвестиционного климата в стране и невозможности привлечь новые инвестиции. Западные экономические санкции вряд ли будут очень жесткими, но до 1% ВВП Беларусь из-за влияния этого фактора может потерять", — считает старший аналитик "Альпари Евразия" Вадим Иосуб.

В достижимость официальной цели на этот год — рост ВВП на 1,8% — финансовый аналитик не верит. "С учетом накопленных проблем экономический рост видится совсем маловероятным. Склоняюсь к мысли, что в 2021 году ВВП Беларуси не вырастет, а снизится на сопоставимую величину — на 1-2%", — прогнозирует Иосуб.