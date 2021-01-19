Украина оказала Беларуси аварийную помощь электроэнергией в день отключения первого блока БелАЭС

Украина оказала Беларуси аварийную помощь электроэнергией 16 января, когда от сети был отключен первый энергоблок Белорусской АЭС. Об этом передает БелаПАН со ссылкой на сообщение национальной энергетической компании “Укрэнерго” о работе энергосистемы в период 11—17 января.

“16 января в 18.02 по киевскому времени энергоблок № 1 Белорусской АЭС аварийно отключился от сети (12 января в 19.57 был выведен на мощность 1.170 МВт), — отметили в энергетической компании. — По данным Министерства энергетики Беларуси, сработала система защиты генератора в ходе опытно-промышленной эксплуатации энергоблока”.

Поскольку белорусская и украинская энергосистемы синхронизированы и работают параллельно, в объединенной энергосистеме Украины зафиксировали снижение частоты до 49,92 герц, которая вскоре была восстановлена до номинального уровня 50 Гц.

“В 18.42 того же дня энергосистемой Беларуси была активирована аварийная помощь из энергосистемы Украины на 200 МВт в связи с аварийным отключением энергоблока на Белорусской АЭС, в 18.50 было дополнительно активировано еще 100 МВт. В 19.00 она была деактивирована. Суммарная величина аварийной помощи составила 76,7 МВт∙ч (76,7 тыс. кВт∙ч)”, — говорится в сообщении “Укрэнерго”.

Вечером 16 января пресс-служба Минэнерго Беларуси сообщила об отключении первого блока БелАЭС вследствие срабатывания системы защиты генератора. “Система защиты сработала в ходе опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока, в рамках которой проводится тестирование систем и оборудования. Радиационный фон в районе станции в норме”, — отметили в министерстве.

Пресс-служба государственного производственного объединения “Белэнерго” сообщила, что энергосистема страны работает устойчиво.

Белорусская АЭС возводится вблизи Островца (Гродненская область), недалеко от границы с Литвой, за счет кредита России по российскому проекту ВВЭР-1200. Генеральным проектировщиком и генподрядчиком сооружения станции выступает компания “АСЭ”, входящая в структуру госкорпорации “Росатом”.

Выработка электроэнергии на первом блоке БелАЭС началась 3 ноября минувшего года. 8 ноября выработка электричества прекратилась. 9 ноября анонимные источники в белорусских телеграм-каналах заявили, что турбину остановили из-за выхода из строя трансформаторов напряжения на одном из агрегатов. Чуть позже пресс-служба Минэнерго сообщила, что в ходе испытаний на первом блоке “выявлена необходимость замены отдельного электротехнического измерительного оборудования”.

Временную приостановку поставки электроэнергии с БелАЭС Минэнерго подтвердило 10 ноября, отметив, что это “предусмотрено программой этапа “Энергетический пуск”. 19 ноября министерство отчиталось о повторном включении блока в сеть после замены некоторого оборудования и испытаний.

1 декабря пресс-служба Минэнерго сообщила, что после предусмотренного программой испытаний сброса пара была выявлена необходимость “дополнительной корректировки работы крышек шумопоглотителей пара”. Тогда подчеркивалось, что блок остается включенным в сеть.

3 декабря министерство объявило о плановой остановке реактора первого энергоблока атомной станции и отключении блока от энергосистемы для тестирования систем и оборудования. 21 декабря Минэнерго сообщило об окончании этапа энергетического пуска блока, его подключении к сети и переходе к этапу опытно-промышленной эксплуатации.

13 января этого года Минэнерго сообщило о выходе первого блока на 100-процентную мощность. В тот же день замминистра энергетики Михаил Михадюк сообщил узкому кругу журналистов, что на нынешнем этапе освоения 100-процентной мощности энергоблока запланирован комплекс испытаний, в ходе которых будет осуществлен сброс нагрузки вплоть до нуля, а также полная остановка реактора.

В соответствии с указом Александра Лукашенко осуществить ввод в эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС предписано в 2021 году (без указания конкретного месяца, квартала или полугодия), а двухблочной атомной станции в целом — в первой половине 2022 года.