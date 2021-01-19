Издательству «Янушкевіч» заблокировали банковские счета

Банковские счета частного издательства «Янушкевіч» заблокированы, сообщается на странице издательства в «Фейсбуке».

«Наши банковские счета заблокированы — мы не можем платить типографиям, — говорится в сообщении. — Из-за этого выход новых книг пока останавливается. Но мы по-прежнему можем продавать свои книги. <…> Друзья, наш интернет-магазин работает в обычном режиме».

15 января в издательстве «Янушкевіч» был проведен осмотр, изъяты стационарный компьютер и ноутбуки. Основателя издательства Андрея Янушкевича допросили в департаменте финансовых расследований Комитета госконтроля. Он был отпущен вечером того же дня, с него взяли подписку о неразглашении.

В тот же день в ДФР КГК допросили книгораспространителя Алеся Евдахо. С него также взяли подписку о неразглашении. Из его квартиры изъяли телефон, ноутбук и ряд книг.

14 января в Минске задерживали директора частного издательства «Кнігазбор» Геннадия Винярского и дизайнера Анатолия Лазаря (Wiecier Mechaniczny). Сообщалось, что к Винярскому пришли из отдела по борьбе с экономическими преступлениями, к Лазарю — из финансовой милиции. У обоих изъяли технику. Вечером того же дня после допроса они были отпущены на свободу под подписку о неразглашении материалов уголовных дел.