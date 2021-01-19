Обновлены рекорды холода более чем полувековой давности

Четвертую ночь подряд на белорусских метеостанциях фиксируются рекорды холода.

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19 января обновлены локальные температурные минимумы на восьми станциях в Брестской, Гомельской, Минской и Могилевской областях. Некоторые экстремумы удерживались более 40, 50 и 70 лет.

Холоднее всего было в Слуцке — 28,3 градуса мороза (прежний рекорд ночи — 25,8 в 1950 году). Три из четырех самых холодных ночей (16—19 января) самая низкая температура фиксировалась в этом райцентре на юге Минской области.

Переписаны рекорды также в Ганцевичах — минус 28 градусов (23,8 в 2006 году), на болотной метеостанции «Полесская» на востоке Брестской области — 27,3 (23,5 в 1985-м), в Бобруйске — 25,9 (24,9 в 1968-м), Октябрьском — 24,7 (23,3 в 1977-м), Лельчицах — 24,4 (22,6 в 1980-м), Мозыре — 23,2 (23 в 1977-м) и Высоком — 20,6 (19,2 в 2006-м).

Всего за последние четыре ночи обновлено 27 температурных минимумов.

По прогнозам синоптиков, ночь на 20 января станет последней, когда температура упадет ниже 20 градусов мороза.