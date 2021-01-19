Число умерших от COVID-19 в Беларуси превысило 1600

За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 1.356 случаев COVID-19 , скончались 10 человек с коронавирусной инфекцией, выписаны из больниц 1.295 пациентов, сообщило Министерство здравоохранения.

Согласно официальной статистике, количество новых случаев COVID-19 продолжает снижаться шестые сутки подряд: 18 января их было зафиксировано 1.899, днем ранее — 1.924, 16 января — 1.933, 15-го — 1.941, 14-го — 1.967, 13-го — 1.972. Рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1.975 заболевших.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 228.716, умер 1.601 пациент с коронавирусом. Выздоровело 212.074 человека.

За минувшие сутки выполнено 8.932 теста на коронавирус (всего — 4.280.314).

По информации Минздрава, в Беларуси 19 января начинается вакцинация российской вакциной «Спутник V» медицинских работников, которые находятся в зоне риска. Прежде всего планируют привить 2 тыс. 285 медработников в Минске, 3 тыс. 460 — в Брестской области, 3 тыс. 260 — в Витебской, 4 тыс. 365 — в Гомельской, 1 тыс. 735 — в Гродненской, 1 тыс. 610 — в Могилевской, 2 тыс. 485 — в Минской области. Около 800 доз предназначено для медработников республиканских учреждений.

Минздрав распределил вакцину по регионам в зависимости от заявок учреждений здравоохранения.

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