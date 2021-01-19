Число умерших от COVID-19 в Беларуси превысило 1600
За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 1.356 случаев
Согласно официальной статистике, количество новых случаев COVID-19 продолжает снижаться шестые сутки подряд: 18 января их было зафиксировано 1.899, днем ранее — 1.924, 16 января — 1.933, 15-го — 1.941, 14-го — 1.967, 13-го — 1.972. Рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1.975 заболевших.
Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 228.716, умер 1.601 пациент с коронавирусом. Выздоровело 212.074 человека.
За минувшие сутки выполнено 8.932 теста на коронавирус (всего — 4.280.314).
По информации Минздрава, в Беларуси 19 января начинается вакцинация российской вакциной
Минздрав распределил вакцину по регионам в зависимости от заявок учреждений здравоохранения.
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