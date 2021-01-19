Оргкомитет ЧМ в Минске назвал «безосновательным решение» ИИХФ о переносе

Оргкомитет по подготовке и проведению в 2021 году в Минске чемпионата мира по хоккею с шайбой «сожалеет о принятом безосновательном решении ИИХФ о переносе из Беларуси этого турнира», говорится в заявлении комитета, опубликованном на сайте правительства.

«Таким решением создается прецедент, при котором спортивные соревнования, призванные объединять страны и народы, способствовать установлению мира и согласия в духе олимпийских принципов, могут превращаться в инструмент раздора и давления в угоду интересам политиканов», — отмечается в заявлении.

По словам его авторов, с момента выбора в качестве организатора чемпионата мира 2021 года Беларусь «неукоснительно исполняла все контрактные обязательства по организации турнира» и «уже провела значительную работу в этом направлении». «За последние годы наша страна зарекомендовала себя как надежный партнер международных федераций и спортивных организаций в проведении крупнейших международных форумов. Свидетельством тому является проведение в 2019 году II Европейских игр, которые наша страна гостеприимно приняла по просьбе Европейских олимпийских комитетов», — говорится в документе.

«Вместе с тем мы по-прежнему верим в главенство объединяющей силы спорта и в то, что международное спортивное сообщество сможет выйти из-под влияния политических и финансовых сил, а хоккейная семья станет еще более крепкой и не будет оглядываться на политические амбиции людей, не имеющих ничего общего со спортом», — резюмирует оргкомитет.

18 января совет Международной федерации хоккея лишил Беларусь права проводить чемпионат мира 2021 года в связи с «вопросами безопасности, которые находятся вне контроля ИИХФ», после «комплексной юридической оценки», говорилось в сообщении федерации.

Читать также: