Адвокат: обвинение в отношении Виктора Бабарико не доказано

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Обвинение в отношении экс-главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико, уголовное дело которого накануне передано в Генеральную прокуратуру для направления в суд, не доказано, заявил БелаПАН адвокат Дмитрий Лаевский.

«Мы с коллегой Натальей Мацкевич прочли материалы, и, опираясь уже на весь этот массив информации, пришли к выводу, что в отношении нашего подзащитного признаки обвинения не доказаны. Напротив, есть ряд объективных фактов, свидетельствующих о том, что он не совершал того, что ему выдвинуто в обвинении. Поэтому мы снова заявили о необходимости прекращения уголовного преследования», — подчеркнул Лаевский.

По его словам, о направлении дела прокурору защита узнала из СМИ. «Официально орган следствия нас об этом не извещал», — сказал адвокат.

Лаевский добавил, что больше месяца — с середины декабря минувшего года — защитники не допускались в следственный изолятор для посещения подзащитного. «Виктор Дмитриевич был лишен возможности получать консультации наедине и конфиденциально. Нам не позволено копировать материалы дела. Наш коллега по защите Виктора Бабарико адвокат Александр Пыльченко лишился права осуществлять адвокатскую деятельность, поводом для этого стал правовой комментарий в СМИ. Адвокат Виктора Бабарико по вопросам избирательного права Максим Знак заключен под стражу в СИЗО», — констатировал он.

Бывший председатель правления «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико, который покинул банк в мае 2020 года в связи с участием в президентских выборах, является фигурантом уголовного дела топ-менеджеров ОАО «Белгазпромбанк».

18 июня Виктор Бабарико был задержан по обвинению в организации противоправной деятельности в годы, когда руководил банком. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 430 и ч. 2 ст. 235 УК, по фактам получения взяток организованной группой в особо крупном размере, а также легализации («отмывания») средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере соответственно.

Заместителям председателя правления банка Сергею Шабану, Александру Ильясюку, Кириллу Бадею, Дмитрию Кузьмичу, а также бывшим первому зампредседателя правления Алексею Задойко и зампредседателя правления Сергею Добролёту предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 430 УК. Учредителю ООО «Активлизинг» Виктору Кобяку —  по ч. 2 ст. 431 УК (дача взятки в крупном размере).

18 января текущего года пресс-служба Комитета госбезопасности сообщила, что уголовное дело передано в Генеральную прокуратуру для направления в суд. Мера пресечения в отношении обвиняемых оставлена прежней: семь человек, включая Бабарико, находятся под стражей, один — под домашним арестом, отметили в КГБ.

Виктор Бабарико единственный из фигурантов не признал свою вину.

«Международная амнистия» признала Виктора Бабарико политическим заключенным.

 

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Тэги: дело Белгазпромбанка Персона: Виктор Бабарико Дмитрий Лаевский

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