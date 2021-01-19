Глава правозащитного центра «Весна» (лишен сластью регистрации) Алесь Беляцкий считает, что власть делает все для того, чтобы уничтожить нашу солидарность и человечность.

Комментируя арест известного правозащитника из Гомеля Леонида Судаленко, Беляцкий отметил, что, скорее всего, его «взяли» за финансирование.

«Его "преступление" власти видят в том, что Леонид якобы помогал людям (жертвам политических репрессий, участникам мирных протестов) оплачивать штрафы и пошли при подаче жалоб. Если он этим занимался, то эта деятельность полностью соответствует Декларации ООН о правозащитниках», — отметил Беляцкий на своей странице в соцсети.

Он убежден, что Беларусь «превращается в концлагерь» — там тоже «за помощь другим заключенным жестоко карали».

Беляцкий считает, что такими действиями власти пытаются «уничтожить нашу солидарность, взаимопомощь, милосердие, человечность»: «Они пытаются разрушить нашу нравственность, на которой держится мир».

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