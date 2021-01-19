Поздно вечером 18 января в Гомеле задержана Мария Тарасенко — помощница правозащитника Леонида Судаленко.

Как сообщает spring96.org , в доме Тарасенко прошел обыск. Сама она помещена в ИВС, ее статус пока неизвестен.

Правозащитник Леонид Судаленко задержан 18 января. Известно, что он проходит по делу по статье 342 Уголовного кодекса (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок), но неизвестно, по какой части статьи и в каком статусе.

Судаленко оказывал юридическую помощь участникам акций протеста. За счет французской премии в области прав человека он помогал оплачивать штрафы и государственную пошлину при подаче жалоб в суд.

В редакции сайта «Гомельская Весна» правозащитник оставил сообщение, которое просил опубликовать после возможного ареста. Он пояснил, что получение физическим лицом через белорусский банк денег из-за границы не является уголовным преступлением, оплата штрафов, питания в изоляторах и госпошлин производилась исключительно участникам мирных акций; оказание помощи репрессированным, в том числе путем подачи жалоб в суды, происходило исключительно после, а не до участия в протестах.

Правозащитник в своем письме подчеркнул, что материальная помощь оказывалась исключительно через банк и уплатой денежных средств в госбюджет, что подтверждается изъятыми квитанциями, а защита прав репрессированных на национальном и международном уровне носила публичный характер с освещением в СМИ.

5 января в офисе правозащитников в Гомеле и дома у Судаленко прошли обыски. Были изъяты компьютеры, телефоны, носители информации и дела в отношении участников мирных акций — около 200 человек, которым помогал правозащитник.