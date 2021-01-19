Экономический суд Минска отклонил жалобу на лишение портала tut.by статуса сетевого издания

Экономический суд Минска 19 января отклонил апелляционную жалобу на лишение портала tut.by статуса сетевого издания. С сегодняшнего дня портал лишается статуса СМИ, сообщила БелаПАН генеральный директор ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» Людмила Чекина.

По ее мнению, это решение вряд ли отразится на работе редакции. Чекина констатировала, что хотя закон «О СМИ» и предполагает определенные полномочия для сетевых изданий, на практике они не предоставляются.

«Журналисты задерживаются на тех же массовых мероприятиях, даже если они работают в сетевых изданиях. Фактически, сейчас, к сожалению, статус СМИ вряд ли давал какие-то преимущества, — отметила она. — Тем не менее мы решили использовать все юридические способы защиты».

29 сентября Министерство информации сообщило о приостановке с 1 октября до 30 декабря выпуска сетевого издания tut.by на основании подписанного в тот же день приказа. Поводом для этого стал иск Мининформа в Экономический суд столицы о прекращении выпуска сетевого издания tut.by в связи с вынесением четырех письменных предупреждений с 7 августа по 15 сентября.

Начавшийся 8 октября судебный процесс был приостановлен до рассмотрения в Верховном суде иска «ТУТ БАЙ МЕДИА» о признании недействительными трех из четырех предупреждений Мининформа (по первому из предупреждений срок обжалования к тому моменту истек).

12 ноября компании удалось добиться в ВС отмены предупреждения за один материал, однако те, что остались в силе, дали возможность продолжить процесс о лишении tut.by статуса СМИ.

На основном заседании 3 декабря адвокат Татьяна Шпилевская, выступавшая в интересах Мининформа, детализировала аргументацию, почему министерство считает, что опубликованная порталом недостоверная информация дискредитирует деятельность госорганов в сложившихся общественно-политических условиях и наносит вред государственным интересам.

Защитник «ТУТ БАЙ МЕДИА» адвокат Сергей Зикрацкий не согласился с тем, что Мининформ доказал нанесение вреда госинтересам публикациями портала. Он также заявил, что лишение tut.by статуса СМИ будет направлено против информационного суверенитета Беларуси, поскольку это идет вразрез с Концепцией информационной безопасности, гласящей, что в порядке достижения информационного суверенитета государство обеспечивает развитие национальных СМИ.