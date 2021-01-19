Тихановская хочет вернуться на родину

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Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская предложила ОБСЕ взять на себя организацию инклюзивного диалога для решения политического кризиса в Беларуси. Об этом она заявила на онлайн-встрече с послами ЕС в ОБСЕ 18 января, сообщает пресс-служба Тихановской.

Экс-кандидат в президенты предложила ОБСЕ создать контактную площадку и на первом этапе провести экспертный круглый стол с участием ЕС, демократических сил Беларуси, представителей Координационного совета по урегулированию политического кризиса в Беларуси и представителей Александра Лукашенко.

По словам Тихановской, БДИПЧ ОБСЕ — центральная организация, которая может помочь в организации новых свободных выборов по международным стандартам и под международным наблюдением. «Мы рассчитываем провести выборы за 45 дней, и нам нужна помощь в этом», — подчеркнула Тихановская.

Послы ОБСЕ и Тихановская также обсудили реализацию Московского механизма ОБСЕ и «создание международного органа по расследованию преступлений режима Лукашенко», говорится в сообщении пресс-службы политика.

Тихановская представила участникам собраний опубликованную инициативой ByPOL аудиозапись, где человек с голосом, похожим на голос замглавы МВД Николая Карпенкова, рассказывает о жестких методах борьбы с протестующими и создании лагерей для заключенных. Экс-кандидат в президенты предложила странам-участницам ОБСЕ присоединится к проведению международного дня солидарности с Беларусью 7 февраля.

Тихановская также призвала международные организации помочь в организации безопасного возвращения домой для нее и других лидеров демократических сил.

«Вместе с международным сообществом я бы хотела найти возможности безопасно вернуться в Беларусь. Поскольку против меня возбудили два уголовных дела с межгосударственным розыском, это должны быть специальные гарантии моего возвращения. Ситуация с Навальным (российский оппозиционер Алексей Навальный был задержан в аэропорту 17 января сразу после возвращения в Россию из Германии, где проходил экстренное лечение. — БелаПАН) показала, что в этом нужна помощь международного сообщества и, прежде всего, ОБСЕ», — заявила Тихановская.

Встречу с Тихановской организовала делегация Евросоюза в ОБСЕ и постоянный представитель ЕС Раса Остравскайте.
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Тэги: Координационный совет для трансфера власти Беларусь-ОБСЕ Персона: Светлана Тихановская

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