Умер бывший ведущий программы «Время»

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Стало известно о кончине известного российского тележурналиста и ведущего Игоря Выхухолева. Он ушел из жизни 18 января.

Игорю Выхухолеву только 15 января исполнилось 66 лет.

По словам его дочери Марии, причиной смерти стали проблемы с сердцем.

Выхухолев окончил Институт стран Азии и Африки при МГУ. Работал в Агентстве печати «Новости», после чего перешел в Главную редакцию информационных программ Гостелерадио СССР, где стал редактором информационной программы «Время».

В 1991-м, напоминает rg.ru, начал работать комментатором, в 1992-м — ведущим информационных программ телекомпании «Останкино». Известен как ведущий программы «Время» на ОРТ в 1992-1996 годах.
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Тэги: время телевидение Первый канал Персона: Игорь Выхухолев

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