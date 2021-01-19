Кто тянет белорусскую экономику на дно

Валовой региональный продукт (ВРП) в 2020 году снизился по сравнению с 2019-м в Минске и во всех областях страны, кроме Могилевской и Гродненской, свидетельствуют данные Белстата.

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Месяцем ранее снижение ВРП было отмечено в столице и во всех областях, кроме Могилевской (вырос на 0,9%).

Значительней всего ВРП в 2020 году снизился в Минске — на 2,3% до 40 млрд 554,6 млн рублей (27,6% ВВП) и в Витебской области — на 1,5% до 11 млрд 756,3 млн рублей (8% ВВП).

Далее следуют: Минская область — на 0,7% до 21 млрд 884,7 млн рублей (14,9%), Гомельская — на 0,2% до 15 млрд 193,4 млн рублей (10,3%), Брестская — на 0,1% до 13 млрд 938,9 млн рублей (9,5%),

В Могилевской области ВРП вырос на 0,9% и составил 9 млрд 744,7 млн рублей (доля в ВВП — 6,6%), в Гродненской области — на 0,1% до 11 млрд 879,8 млн рублей (8,1%),

Нераспределенная часть валового регионального продукта составила 15% ВВП.

Как сообщалось, ВВП за 2020 год снизился на 0,9% и составил 147 млрд 6 млн рублей.

По итогам 2017 и 2018 годов ВРП увеличился во всех регионах. В 2019 году он вырос в Минской, Могилевской и Брестской областях, а также в Минске. В Гомельской и Витебской областях в прошлом году ВРП не изменился, в Гродненской — снизился.

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