В крещенскую ночь в огне погибли пять человек

Сегодня ночью на пожарах в республике погибли пять человек, сообщили в дежурной части МЧС.

Сообщение о первых трагедиях поступило в 21:03 (на даче возле деревни Подгорье, Минский район, огонь забрал жизни упруги хозяина и его 44-летний сын)

Практически в это же время горел дом в деревне Новоселки, Ляховичский район (погиб 69-летний мужчина).

На пожаре в клубничной столице Беларуси — агрогородке Дворец, Лунинецкий район, — найдено тело 85-летней хозяйки.

Пятая смерть за дежурные сутки была зафиксирована в деревне Весново, Глусский район, — погибла 84-летняя женщина.