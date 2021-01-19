«Ситуация усугубляется тем, что экономикой занимаются люди в лампасах». На пятилетку власти запланировали ровно то, что загнало Беларусь в ловушку стагнации

В 2020 году ВВП Беларуси в долларовом эквиваленте составил 60,27 млрд долларов, сократившись за год на 2,95 млрд долларов (-4,7%).

Как отмечает руководитель Центра Мизеса Ярослав Романчук, по предварительным оценкам мировой ВВП в 2020-м составил 83845 млрд долларов (доля Беларуси составляет «унизительные 0,07%».

«Белорусские власти пытаются внушить белорусам, что их курс правильный, что страна развивается быстро и устойчиво. Однако доля нашей страны в мировой экономике как была менее 0,1% четверть века назад, так и остается такой же в начале 2020-х», — отметил экономист.

Он отмечает, что в прошлом году ВВП на душу населения в Беларуси составил 15625 белорусских рублей (по среднегодовому курсу 6406 долларов). Для сравнения в 2019-м было 6682 доллара. Получается, что за 2020г. этот показатель сократился на 276 долларов. По ВВП на душу населения Беларусь прочно обосновалась в конце восьмого десятка стран мира.

«Подведем предварительные итоги пятой пятилетки (2016-2020 гг.): среднегодовые темпы роста экономики оказались 0,7% ВВП при запланированных 2,4-3% в год. План по темпам роста не выполнили в 4,3 раза! Для сравнения в 2011-2015 гг. среднегодовые темпы роста составили 1,2% ВВП. За две последние пятилетки (2011-2020 гг.) среднегодовые темпы роста составили 0,95% ВВП. Это стагнация, проедание накопленных ресурсов и чистое убийство времени и национального богатства», — заявил Романчук.

Эксперт отмечает, что на 2021-2025 гг. власти запланировали ровно то, что «загнало Беларуси в ловушку стагнации последних десяти лет». Только в отличие от начала 2010-х в начале 2020-х у Беларуси «гораздо худшая ситуация по государственному долгу».

«Страна потеряла не только десятилетие для технологической и институциональной модернизации. Беларусь отстала по национальной конкурентоспособности, растеряв предпринимательский капитал, убив доверие, растоптав культуру диалога. Таким образом, страна вступает в 2020-е в опасно разобранном состоянии.

«Ситуация усугубляется тем, что экономикой занимаются люди в фуражках, мундирах и лампасах. На пару с схематозниками ЗАО «Беларусь» они защищают свои шкурные интересы, не чураясь положить на их алтарь независимость страны и сотни тысяч жителей», — резюмировал экономист.

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