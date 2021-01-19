«Перенос ЧМ-2021 из Минска — реакция на массовые репрессии и только вина режима в том, что принято это решение»
Белорусский режим несет главную ответственность за то, что Международная федерация хоккея приняла решение о
«Говорят, что спорт вне политики, но события в Беларуси — это уже не политика, — говорит Латушко. — В нашей стране стоит исторический вопрос для поколений белорусов о соблюдении прав и свобод человека. Когда на улицах Минска и других городов Беларуси власти убивают и издеваются над людьми — разве это политика?!»
Он делает вывод, что перенос ЧМ по хоккею из Минска — это «реакция на массовые репрессии и только вина режима в том, что принято это решение».
Латушко также отметил, что спортивное сообщество «сделало свой выбор в пользу Правды и выступило против насилия».
Он выразил признательность за поддержку белорусов, так как это «важный шаг и еще один сигнал диктаторскому режиму — хватит».
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