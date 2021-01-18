Герасименя: решение ИИХФ вернуло веру в справедливость и общечеловеческие ценности
Руководитель Белорусского фонда спортивной солидарности Александра Герасименя приветствовала решение Международной федерации хоккея лишить Беларусь права на проведение чемпионата мира 2021 года.
"Чемпионат не смог бы стать полноценным спортивным праздником, а превратился бы в площадку для противостояния белорусского народа и силовых структур режима Лукашенко", — говорится в заявлении Герасимени.
По ее словам, позиция спонсоров турнира была однозначной: компании Skoda, Nivea Men, TISSOT SA, Liqui Moly посчитали невозможным проведение соревнований в Беларуси, где наблюдается повсеместное нарушение прав человека, и ИИХФ вынуждена была отказаться от планов по проведению турнира.
Федерация столкнулась с "беспрецедентной кампанией по бойкоту чемпионата", инициированной фондом и поддержанной диаспорами белорусов по всему миру, отмечает Герасименя. "Это результат слаженной работы как самих белорусских спортсменов, подвергшихся давлению со стороны властей за выражение гражданской позиции, так и волонтеров, активно участвовавших в кампании в социальных сетях", — считает она.
По ее мнению, решение ИИХФ "вернуло веру белорусского и мирового сообщества в справедливость и общечеловеческие ценности". Спортивные форумы "не могут проходить в странах, где применяются насилие и пытки по отношению к мирным гражданам".
В то же время Герасименя напоминает "ИИХФ и всей мировой хоккейной общественности" о необходимости провести "детальное расследование" в отношении председателя Федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова, подозреваемого в причастности к событиям, приведшим к смерти Романа Бондаренко.
Белорусский фонд спортивной солидарности основан в августе 2020 года, оказывает финансовую, психологическую, организационную и другую помощь спортсменам, пострадавшим от преследований, взаимодействует с международными организациями и федерациями по различным видам спорта с целью защиты прав спортсменов.
Призер Олимпийских игр в толкании ядра, член Координационного совета по урегулированию политического кризиса Надежда Остапчук назвала решение ИИХФ "единственно правильным". "ЧМ — это праздник, а праздник мирового хоккея не может быть проведен в такой напряженной обстановке (…). Невозможно было не услышать десятки тысяч обращений наших граждан с призывом не проводить ЧМ в Минске", — заявила Остапчук.