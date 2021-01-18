В германской клинике обнаружили совершенно новую мутацию COVID-19

В Баварии, в клинике города Гармиш-Партенкирхен, зафиксирована вспышка неизвестной мутации коронавируса. Ученые пока не могут сказать, каковы особенности этого штамма, и не знают, будет ли этот вид инфекции более заразным.

Новым штаммом заразились 52 пациента и 21 сотрудник больницы.

Отмечается, что анализы инфицированных были направлены в берлинскую клинику Charité, где специалисты определили, что это совершенно новый вариант COVID-19, пишет tsn.ua со ссылкой на Muenchner Merkur.

По данным специалистов Charité, на сегодня в мире зафиксировано более 12 тысяч мутаций коронавируса.

Напомним, накануне в Дании "в очень неподходящее время" заявили о первом случае нового штамма COVID-19 "B1351/501Y", обнаруженного ранее в Южно-Африканской Республике.

Кроме того, в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса G2P-UK, который предположительно возник в Бразилии. В Бразилии зафиксировано два варианта вируса, и в Британии обнаружили один из них. G2P-UK отличается от "британского" и "южноафриканского" штаммов, но имеет с ними общие ключевые черты.