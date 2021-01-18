Задержанный возле Куропат политик Дмитрий Дашкевич арестован на 15 суток

Общественный активист Дмитрий Дашкевич получил 15 суток административного ареста, сообщила БелаПАН его жена Анастасия Дашкевич.

Дмитрий Дашкевич.

Суд Минского района 18 января признал Дашкевича виновным в нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий, совершенном повторно в течение года (ч. 3 ст. 23.34 КоАП). По словам жены, суд расценил как пикетирование присутствие Дашкевича с бело-красно-белым флагом у Куропат, куда он регулярно приходит по пятницам в знак протеста против работы ресторана «Поедем поедим».

Дашкевич был задержан вечером 15 января возле урочища Куропаты. Кроме Дашкевича милиция задержала еще одного человека, который стоял с ним рядом, — активиста Артура Белоблоцкого. Выходные они оба провели в ИВС Минского района. По словам Анастасии, Белоблоцкого сегодня должны были отпустить из ИВС — рассмотрение его дела перенесено на 20 января.

Ресторан «Поедем поедим» расположен рядом с урочищем Куропаты — местом массового захоронения жертв сталинских репрессий. Протесты против работы ресторана длятся с 31 мая 2018 года.