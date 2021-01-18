Правозащитники: Андрей Александров и Ирина Злобина признаны политзаключенными

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Белорусские правозащитники признали арестованных медиаменеджера Андрея Александрова и его девушку предпринимателя Ирину Злобину политзаключенными.

 

 

«Сбор добровольных пожертвований граждан, а также представителей белорусской зарубежной диаспоры и помощь в оплате штрафов лицам, привлеченным к административной ответственности только за факт участия в мирных собраниях и реализацию гарантированных Конституцией Беларуси и международными нормами права в сфере прав чаловека свобод мирных собраний и выражения мнения, не имеет ничего общего с финансированием какой бы то ни было противоправной деятельности и соответственно не является преступлением. В данном контексте деятельность Андрея Александрова и Ирины Злобиной является добровольной и благотворительной деятельностью по оказанию помощи жертвам массовых политических репрессий в стране и по сути своей является правозащитной», — говорится в заявлении восьми правозащитных организаций и Белорусской ассоциации журналистов.

Александров и Злобина были задержаны 12 января как подозреваемые по делу, возбужденному по ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

14 января в офисе БелаПАН, где Александров в 2014—2018 годах работал заместителем директора, прошел обыск. Изъята часть техники и носителей информации. В постановлении на обыск также фигурировала ст. 293 УК (массовые беспорядки).

15 января в МВД заявили, что Александров и Злобина подозреваются в финансировании протестной деятельности. По словам замминистра внутренних дел Геннадия Казакевича, они с августа 2020 года занимались финансированием лиц, принимавших участие в массовых беспорядках и иных протестных акциях на территории Минска, в том числе путем оплаты штрафов, возмещения содержания в ЦИП и ИВС и так далее.

Казакевич утверждал, что все используемые для этих целей средства Александров и Злобина получали из-за рубежа. «В ходе опроса Александров пояснил, что предложение заняться подобной деятельностью поступило ему от фонда солидарности BY_help (основатели — Андрей Стрижак и Алексей Леончик), оказывающего помощь так называемым пострадавшим в ходе проведения протестных акций гражданам, — сообщил он. — Вскоре к этой деятельности присоединилась его сожительница. Всего с 22 августа до 9 ноября 2020 года ими оплачено более 250 штрафов на различные фамилии. Денежные средства для этих целей были предоставлены BY_help».

«В настоящее время следователями в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 342 Уголовного кодекса, а именно обучение и иная подготовка лиц для участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, а равно финансирование и иное материально-техническое обеспечение такой деятельности. Задержанные водворены в ИВС», — сообщил замминистра.

Алексей Леончик в ответ на заявление МВД опубликовал на своей странице в «Фейсбуке» комментарий, в котором подчеркнул, что «любая оплата штрафов не является преступлением, а любые обвинения любого человека в том, что это преступление, — абсурдны».

С заявлениями по поводу задержания Александрова и продолжающегося преследования белорусских независимых СМИ выступили посольство США в Беларуси, Европейская федерация журналистов (EFJ), международная организация «Репортеры без границ». Представители США призвали официальный Минск «к защите и обеспечению основных свобод, в первую очередь свободы собраний, слова и печати». EFJ и «Репортеры без границ» призвали ООН, ОБСЕ, Совет Европы и Евросоюз «вмешаться в ситуацию с режимом Лукашенко, чтобы обеспечить немедленное освобождение журналистов».
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Тэги: дело Александрова признание политзаключенными Персона: Андрей Александров Ирина Злобина

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