Латушко: направление материалов на меня в международный розыск — исключительно политическое решение

Павел Латушко считает объявление его Генпрокуратурой Беларуси в международный розыск политически мотивированным решением.

Павел Латушко. Фото: скриншот видео телеканала Белсат.

«Возбуждение уголовных дел в отношении меня и других общественных деятелей в Беларуси является политически мотивированным. Направление материалов об объявлении в международный розыск — это тоже исключительно политическое, а не правовое решение», — написал он в своем телеграм-канале.

«Вызывает сожаление, что в Беларуси совершаются реальные уголовные преступления: людей убивают, избивают, подвергают пыткам и сексуальному насилию, но против лиц, виновных в этом, уголовные дела не возбуждаются. А в отношении тех лиц, которые открыто выражают протест против массового нарушения прав человека и репрессий, уголовные дела заводятся быстро и легко», — отметил Латушко.

По его словам, это то же самое, что перевернуть Уголовный кодекс вверх ногами и начать читать его с последней страницы. «К сожалению, закон давно перестал существовать в нашей стране», — заявил бывший дипломат.

18 января Генеральная прокуратура сообщила, что направила в Национальное центральное бюро Интерпола в Беларуси пакет документов, необходимых для объявления Латушко в международный розыск.

В пресс-релизе отмечается, что Латушко инкриминировано совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 357 (заговор или иные действия с целью захвата или удержания власти неконституционным путем), ч. 1 ст. 361-1 (создание экстремистского формирования либо руководство таким формированием или входящим в него структурным подразделением), ч. 3 ст. 361 (призывы через СМИ или интернет к захвату власти или насильственному изменению конституционного строя, или измене государству, или совершению акта терроризма или диверсии, либо призывы к иностранному государству или организации совершить действия, направленные на причинение вреда нацбезопасности Беларуси) Уголовного кодекса.

«В отношении Латушко в рамках уголовного дела, расследуемого главным следственным управлением Следственного комитета, с санкции прокурора избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Павел Латушко покинул Беларусь 2 сентября 2020 года. Он возглавляет созданное 26 октября Народное антикризисное управление и является членом президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса. По словам Латушко, цель новой структуры — обеспечить начало переговоров по передаче власти, а в будущем она должна стать органом, который «обеспечит стабильность в стране с момента ухода экс-президента со своего поста вплоть до даты выборов и прихода к власти нового правительства».

В октябре 2020 года в межгосударственный розыск за призывы к «причинению вреда национальной безопасности» была объявлена экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, которая вынужденно находится за границей с 11 августа.