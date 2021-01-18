В Минске и пригородах оборудуют восемь мест для купания на Крещение
Окунуться на Крещение жители Минска и Минского района смогут, начиная с шести часов вечера 18 января по 20 января.
В Минске будут организованы три точки для окунания, сообщили в столичной городской организации ОСВОД.
Это спасательные станции «Дрозды», «Комсомольское озеро» и «Цнянская».
Еще пять мест будут расположены в Минском районе.
Это спасательная станция «Вяча» (водохранилище Вяча, деревня Пильница, 23 км от МКАД), «Заславль-1» (Минское море, деревня Заречье, 7 км от МКАД), «Заславль-2» (Минское море, деревня Качино, ул. Вокзальная, 10, 7 км от МКАД), «Криница» (водохранилище Криница, деревня Заречье, 6 км от МКАД), «Птичь» (водохранилище Птичь, деревня Волчковичи, 5 км от МКАД).
Во всех восьми точках сделаны специальные ограждения и установлены купели с лестницами. Здесь организованы мужские и женские места для переодевания, пункты обогрева, полевые кухни, точки выездной торговли.
Кроме того, будут оборудованы места для окунания инвалидов, а также биотуалеты для них.
В местах, которые специально предусмотрены для окунания, приступят к дежурству врачи и спасатели ОСВОД.
Во всех остальных местах в Минске и Минском районе купание на Крещение находится под строгим запретом.
За купание в запрещенных местах рек, озер или других водоемов с нарушителей взыщут штраф в размере от 29 до 81 рубля.
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