ФИФА отклонила все претензии Белорусской федерации футбола к нападающему ЦСКА Илье Шкурину

ФИФА отклонила все претензии Белорусской федерации футбола (АБФФ) к нападающему ЦСКА Илье Шкурину, передает Tribuna.com .

Илья Шкурин. Фото: ФК ЦСКА.

Ранее сообщалось, что АБФФ направляла в Дисциплинарный комитет УЕФА запрос, в котором просила применить санкции к Илье Шкурину за неявку в молодежную сборную Беларуси на матчи квалификационного раунда чемпионата Европы против Нидерландов и Португалии в сентябре 2020 года.

Напомним, 15 августа, после беспрецедентного насилия по отношению к протестующим в Беларуси, Шкурин заявил, что отказывается играть за сборную при режиме Лукашенко.

В декабре футболист подписал письмо за честные выборы и против насилия. После чего был исключен из сборной Беларуси и лишен льготы по отсрочке воинской службы.

Председатель АБФФ Владимир Базанов заявлял, что Шкурин не имел права отказаться приезжать в сборную.