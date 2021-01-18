Власти Беларуси хотят объявить Павла Латушко в розыск через Интерпол

Генеральная прокуратура Беларуси направила в Национальное центральное бюро Интерпола в РБ пакет документов для объявления в международный розыск Павла Латушко.

Как сообщает телеграм-канал Генпрокуратуры, Латушко обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 357, ч. 1 ст.361-1 и ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса.

То есть Латушко обвиняют в заговоре с целью захвата власти неконституционным путем; создании экстремистского формирования; публичных призывах к захвату власти, или насильственному изменению конституционного строя, или измене государству, или совершению акта терроризма или диверсии, либо распространение материалов, содержащих такие призывы.

Дело расследует главное следственное управление Следственного комитета. В отношении Латушко избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас Павел Латушко находится за пределами Беларуси.