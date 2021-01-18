COVID-19: за сутки в Беларуси зарегистрировано 1.899 случаев, умерли девять человек

За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 1.899 случаев COVID-19, скончались девять человек с коронавирусной инфекцией, выписан из больниц 1.571 пациент, сообщило Министерство здравоохранения.

Согласно официальной статистике, количество новых случаев COVID-19 продолжает снижаться пятые сутки подряд: 17 января их было зафиксировано 1.924, днем ранее — 1.933, 15 января — 1.941, 14 января — 1.967, 13-го — 1.972. Рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1.975 заболевших.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 227.360, умер 1.591 пациент с коронавирусом. Выздоровело 210.779 человек.

За минувшие сутки выполнено 11.468 тестов на коронавирус (всего — 4.271.382).

По информации Минздрава, в Беларуси в апреле начнут выпускать российскую вакцину «Спутник V». Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич 17 января в эфире телеканала СТВ сообщил, что также идут переговоры с Китаем о поставках вакцины против коронавируса. «В первом квартале мы должны уже выпустить под белорусским брендом вакцину «Спутник V» совместно с нашим российским партнером на мощностях белорусского фармпредприятия. Это «Белмедпрепараты», — сообщил чиновник.

В апреле в Минздраве планируют перейти от вакцинирования уязвимых групп к прививке остальных. «Примерно с апреля, когда мы закончим вакцинировать именно те уязвимые, скажем так, контролируемые наши группы — это медработники, педагоги, сотрудники транспорта, торговли, и вот мы тоже, кстати, с вами ведем разговор, работники СМИ, <…> потом начнем работать и по другим группам», — заявил Пиневич.