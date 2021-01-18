Активист Витольд Ашурок из Лидского района осужден на пять лет колонии за насилие в отношении милиционера

Суд Лидского района (Гродненская область) приговорил общественного активиста из Березовки, члена Партии БНФ Витольда Ашурка к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор оглашен 18 января, сообщает правозащитный сайт «Гарадзенская вясна».

Витольд Ашурок. Фото: Фейсбук.

Ашурка обвинили на основании ч. 1 ст. 342 (участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок) и ст. 364 (насилие в отношении сотрудника милиции) Уголовного кодекса.

Рассмотрение дела началось 28 декабря. Судья Максим Филатов объявил процесс закрытым, сославшись на ст. 23 Конституции и «угрозу государственной безопасности».

В зале суда. Фото: harodniaspring.org.

«Поскольку по уголовному делу есть потерпевший и значительное количество свидетелей являются работниками милиции, членами участковых избирательных комиссий и других государственных органов, в целях нераспространения их личных данных было принято решение провести судебное заседание в закрытом формате» — так пояснил причину закрытия процесса председатель суда Лидского района Вячеслав Мацук.