Из-за аварии трубопровода в Степянке без отопления остались 23 жилых дома и детсад

/ Происшествия
Просмотров: 69

Авария на трубопроводе системы отопления произошло утром 18 января на улице Карвата в Минске.

Фото @motolkohelp

Как отметил заместитель главы администрации Партизанского района Владимир Лебедь, «по этой сети отопление подается в 23 жилых дома и детский сад».

«Сотрудники и спецтехника предприятия “Минсккоммунтеплосеть” сейчас работают над устранением повреждений. Сформированы аварийные бригады в ЖЭУ для оперативного восстановления теплоснабжения зданий после того, как трубопровод отремонтируют», — цитирует Лебедя телеграм-канал Мингорисполкома.

 
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: порыв трубопровода отопление Персона: Владимир Лебедь Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

Отопительный сезон в Минске завершен. Похолодания не обещают

Отопительный сезон в Минске завершен. Похолодания не обещают

Отопительный сезон-2018. Отключат ли батареи, если потеплеет?

Отопительный сезон-2018. Отключат ли батареи, если потеплеет?

Деньги на ветер. Как белорусы топят улицу и платят за это по полной

Деньги на ветер. Как белорусы топят улицу и платят за это по полной

Система KAN-therm — выбор тех, кто не хочет платить дважды

Система KAN-therm — выбор тех, кто не хочет платить дважды