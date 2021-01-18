Находящийся в СИЗО журналист Андрей Александров чувствует себя хорошо, сообщила его адвокат

Содержащийся в СИЗО № 1 на улице Володарского в Минске журналист Андрей Александров чувствует себя хорошо, сообщила БелаПАН адвокат Ольга Карпушонок.

«Со здоровьем у него все хорошо, в камере с ним люди достаточно доброжелательные. Каких-либо жалоб у него нет. Передачу получил, составил дополнительный список необходимых вещей», — сказала она.

Карпушонок напомнила, что по законодательству в течение 10 суток с момента задержания журналисту должно быть предъявлено обвинение или его должны отпустить. На этой неделе адвокат намерена посетить подзащитного еще раз.

Андрей Александров был задержан 12 января как подозреваемый по делу, возбужденному по ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

14 января в офисе БелаПАН, где Александров в 2014—2018 годах работал заместителем директора, прошел обыск. Изъята часть техники и носителей информации. В постановлении на обыск также фигурировала ст. 293 УК (массовые беспорядки).

15 января в отношении журналиста была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца

С заявлениями по поводу задержания Александрова и продолжающегося преследования белорусских независимых СМИ 15 января выступила Европейская федерация журналистов (EFJ).

«Арест [журналиста] Андрея Александрова на этой неделе и вчерашний рейд на информационное агентство БелаПАН в поисках сомнительных оправданий его ареста являются еще одним свидетельством того, что власти по-прежнему склонны манипулировать законом в своих политических целях, — подчеркивается в заявлении посольства США . — Мы снова призываем власти Беларуси к защите и обеспечению основных свобод, в первую очередь свободы собраний, слова и печати. Белорусский народ заслуживает лучшего будущего».

Задержанные журналист и медиаменеджер Андрей Александров и его девушка Ирина Злобина подозреваются в финансировании протестной деятельности, заявил 15 января замглавы МВД Геннадий Казакевич. По его словам, Александров помогал оплачивать штрафы осужденным за протесты, средства для чего предоставлялись фондом ByHelp.

По мнению фонда ByHelp, оплата штрафов не является преступлением .

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