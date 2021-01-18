Находящийся в СИЗО журналист Андрей Александров чувствует себя хорошо, сообщила его адвокат
Содержащийся в СИЗО № 1 на улице Володарского в Минске журналист Андрей Александров чувствует себя хорошо, сообщила БелаПАН адвокат Ольга Карпушонок.
«Со здоровьем у него все хорошо, в камере с ним люди достаточно доброжелательные. Каких-либо жалоб у него нет. Передачу получил, составил дополнительный список необходимых вещей», — сказала она.
Карпушонок напомнила, что по законодательству в течение 10 суток с момента задержания журналисту должно быть предъявлено обвинение или его должны отпустить. На этой неделе адвокат намерена посетить подзащитного еще раз.
Андрей Александров был
14 января в офисе БелаПАН, где Александров в 2014—2018 годах работал заместителем директора,
15 января в отношении журналиста была
С заявлениями по поводу задержания Александрова и продолжающегося преследования белорусских независимых СМИ 15 января
«Арест [журналиста] Андрея Александрова на этой неделе и вчерашний рейд на информационное агентство БелаПАН в поисках сомнительных оправданий его ареста являются еще одним свидетельством того, что власти по-прежнему склонны манипулировать законом в своих политических целях, — подчеркивается в
Задержанные журналист и медиаменеджер Андрей Александров и его девушка Ирина Злобина подозреваются в финансировании протестной деятельности,
По мнению фонда ByHelp,
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