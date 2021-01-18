Милиция: за выходные в Минске за «участие в несанкционированных мероприятиях» задержано 30 человек

За прошедшие выходные в столице за участие в несанкционированных мероприятиях задержаны и помещены в изолятор временного содержания 30 человек, сообщила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

«Несмотря на регулярные предупреждения об ответственности, в разных районах столицы собирались небольшие группы граждан, которые обозначали себя незарегистрированной символикой. Наиболее активные были задержаны», — отметила она.

По словам Ганусевич, столичная милиция продолжает работу «по установлению остальных граждан, которые принимали участие и не были задержаны в момент проведения акций».

Правозащитный центр «Весна» и волонтерский телеграм-канал «Списки задержанных» по состоянию на 4 часа 18 января сообщали не менее чем о 17 задержанных на воскресных акциях протеста в стране. Как минимум пять человек были задержаны в Гродно.

В Минске задержания происходили возле станции метро «Пушкинская» у народного мемориала Александру Тарайковскому и в районе улицы Заславской. Телеграм-канал «Белые халаты. News» сообщал о задержании фельдшера скорой помощи, чемпионки страны по муай-тай Анастасии Калашниковой.

По подсчетам БелаПАН, в наиболее популярных телеграм-каналах размещены фотографии и видеозаписи с 20 акций в столице (шествия, пикеты, вывешивание флагов) с общим количеством попавших в кадр участников 336. По сравнению с предыдущим воскресеньем количество акций практически не изменилось, а массовость уменьшилась — по всей вероятности, из-за сильного мороза.

Кроме Минска и Гродно 17 января протестовали в Бресте, Витебске, Борисове, Новополоцке, Лиде, Кобрине, Логойске, Молодечно, Вилейке, Ракове, Заславле. Диаспора провела мероприятия в Киеве, Львове, Москве, Санкт-Петербурге, Берлине, Гамбурге, Варшаве, Вроцлаве.

17 января стало 162-м днем протестов против фальсификации итогов президентских выборов и преследования инакомыслящих.