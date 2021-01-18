Стали известны даты проведения военных учений «Запад — 2021»

Совместные стратегические учения «Запад — 2021» запланировано провести 10-16 сентября на территории Беларуси и России. Об этом министр обороны Виктор Хренин 18 января доложил Александру Лукашенко, сообщает пресс-служба Минобороны.

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В основу маневров, как сообщил глава военного ведомства, положен «один из вариантов поэтапной эскалации военно-политической обстановки вокруг условных стран».

Учения пройдут под руководством начальников генштабов вооруженных сил Беларуси и России на территории двух стран — по предложению РФ, — что позволит «одновременно отработать и вопросы подготовки применения региональной группировки войск Беларуси и России, и вопросы ведения армейских операций».

В ходе маневров, отметили в Минобороны, предполагается «апробировать новые способы совместных действий сводных штурмовых подразделений на высоко урбанизированной местности; оценить эффективность новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники; заимствовать нарастающий боевой опыт российских офицеров и, используя его, продолжить совершенствовать формы и способы применения войск».

Совместное стратегическое учение, подчеркнули в военном ведомстве, «неизменно отражает прочные союзнические отношения и единство взглядов оборонных ведомств Беларуси и России на обеспечение военной безопасности Союзного государства».

Телеграм-канал «Пул Первого» разместил видеофрагмент доклада Хренина Лукашенко, в котором глава Минобороны заявил: «Анализ проведенных мероприятий оперативной и боевой подготовки, которые проводятся у наших соседей, говорит о том, что страны Запада продолжают искать решение вопроса так называемого «белорусского выступа». Пресс-служба Лукашенко приводит расширенную цитату чиновника, согласно которой число мероприятий оперативной и боевой подготовки растет «не только на территории стран Балтии и Польши, но и на территории Украины».

«Одним из самых эффективных мероприятий противодействия возрастающей военной угрозе является мероприятие стратегического воздействия. Исходя из этого нами, Министерством обороны, совместно с Российской Федерацией, разработан замысел стратегического учения «Запад — 2021», — заявил министр обороны.

Белорусско-российские учения под названием «Запад» проводятся с 2009 года. Обычно на них отрабатываются действия войск из состава совместной группировки сухопутных войск в интересах военной безопасности Союзного государства.

В учениях «Запад-2009» было задействовано более 15 тысяч военнослужащих (из них 6 тысяч российских), 228 танков и 470 бронемашин.

Учения «Запад-2013» оказались более скромными по масштабу: 12,9 тыс. военнослужащих (из них около 2,5 тыс. россиян), 350 единиц бронетехники (в том числе 70 танков), свыше 50 единиц ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО) с обеих сторон.