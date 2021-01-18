Благотворительный проект «Имена» вынужден вернуть еще около 16,7 тысячи долларов заграничных пожертвований

Социально-благотворительное учреждение по поддержке инфраструктурных общественно значимых проектов «ИменаМедиа» снова вынуждено вернуть деньги зарубежным жертвователям, которые поддержали проекты в июне и июле 2020 года.

Как сообщила БелаПАН руководитель «ИменаМедиа» Екатерина Синюк, общая сумма пожертвований, которую нужно вернуть 690 людям из 32 стран мира, составляет 42.720 рублей (16,7 тысячи долларов). Также она отметила, что иностранные пожертвования за август и сентябрь минувшего года департамент зарегистрировал. «Сейчас планируем подавать на регистрацию пожертвования за октябрь—ноябрь», — сказала Синюк.

Во второй половине декабря 2020 года организация сообщала, что департамент по гуманитарной деятельности Управления делами президента без объяснения причин не зарегистрировал сумму около 35 тысяч долларов, которую жертвователи из-за рубежа на поддержку проекта «Центр медицинской помощи для пострадавших во время мирных демонстраций».

Сейчас департамент опять отказал в регистрации иностранной безвозмездной помощи. В этот раз нужно возвращать деньги, перечисленные на помощь детям с онкологическими заболеваниями (проект «Дом для детей с онкологией»), малышам-сиротам («Няня вместо мамы»), женщинам и детям, пострадавшим от насилия («Убежище»), одиноким тяжелобольным людям («Патронажная служба в регионах») и другим постоянным проектам, которые поддерживают «Имена». Кроме того, отметила руководитель учреждения, необходимо вернуть иностранные пожертвования, которые пришли в этот период и на работу самой платформы «Имена».

«Официальная причина нерегистрации денег точно такая же, как и в случае с проектом «Центр медпомощи для пострадавших во время мирных демонстраций». В письменном уведомлении департамент ссылается на постановление Совета министров от 27 августа 2020 года. Там указано, что департамент вправе запросить у государственных органов сведения для проверки полученной информации и для определения целей использования денег. По результатам анализа поступивших сведений департамент вправе отказать в регистрации помощи», — сказала Синюк.

Отмечается, что никаких дополнительных разъяснений организация не получила. «Поэтому реальная причина нерегистрации нам так и непонятна, ведь на все те же проекты деньги нам раньше регистрировали. Механизма обжалования решения департамента в новом декрете нет», — добавила она.

По словам Синюк, механизм возврата денежных средств жертвователям уже проработан, все донаты будут возвращены.

«ИменаМедиа» — некоммерческая благотворительная медиаплатформа, где тысячи людей собирают деньги на работу общественных организаций, успешно решающих социальные проблемы в Беларуси. Проект «Имена» стартовал 11 апреля 2016 года как онлайн-журнал. С 2018 года «Имена» стали работать не только как журнал, но и как фонд (сейчас это проектный отдел социально-благотворительного учреждения «ИменаМедиа»).