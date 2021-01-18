Надежда Ермакова получила новую должность

/ Экономика
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В ОАО «Белгазпромбанк» произошли кадровые изменения, сообщили в пресс-службе банка.

Фото president.gov.by

Так, решением совета директоров, главой правления с 18 января назначена Надежда Ермакова.

Также внесены изменения в штатные должности членов правления и введена в штатное расписание ОАО «Белгазпромбанк» должность первого заместителя председателя правления: Ирина Потапова назначена первым заместителем, Ирина Антонова, Константин Кирьянов и Владимир Короткевич — заместителями председателями правления.

В начале декабря сообщалось, что совет директоров уже формировал новый состав правления.

Напомнеим, 15 июня в банке была введена временная администрация под руководством Надежды Ермаковой. Правление Нацбанка 9 декабря приняло постановление о прекращении деятельности временной администрации.
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Тэги: Белгазпромбанк банки Персона: Надежда Ермакова Ирина Потапова Ирина Антонова Константин Кирьянов и Владимир Короткевич

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