Надежда Ермакова получила новую должность

В ОАО «Белгазпромбанк» произошли кадровые изменения, сообщили в пресс-службе банка.

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Так, решением совета директоров, главой правления с 18 января назначена Надежда Ермакова.

Также внесены изменения в штатные должности членов правления и введена в штатное расписание ОАО «Белгазпромбанк» должность первого заместителя председателя правления: Ирина Потапова назначена первым заместителем, Ирина Антонова, Константин Кирьянов и Владимир Короткевич — заместителями председателями правления.

В начале декабря сообщалось, что совет директоров уже формировал новый состав правления .