Глава МИД Латвии приветствовал решения Nivea и Škoda отказаться от спонсирования ЧМ-2021 по хоккею в Минске

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс приветствовал решение чешского автопроизводителя Škoda и немецкого косметического бренда Nivea Men отказаться спонсировать чемпионат мира по хоккею , если он состоится в Минске.

«Аплодирую принципиальной позиции таких компаний, как Škoda и Nivea Men. ИИХФ (Международная федерация хоккея. — БелаПАН.) должна принять правильное решение. Минск — неподходящее место для чемпионата мира по хоккею из-за грубых нарушений прав белорусских граждан нелегитимным режимом Лукашенко», — написал министр на своей странице в «Твиттере».

Латвия — соорганизатор ЧМ-2021, который запланирован с 21 мая по 6 июня в Минске и Риге. 11 января Ринкевичс назвал проведение турнира в белорусской столице «совершенно неприемлемым», «аморальным» и «противоречащим принципам спортивного поведения».

Позицию Škoda поддержал также министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек: «Благодарю Škoda. Рад, что флагман наших фирм решил не поддерживать избиение девушек и нарушения прав человека в Беларуси . Лучшая реклама — иметь репутацию порядочных людей».

От спонсорства ЧМ в Минске отказалась также немецкая компания по производству моторных масел Liqui Moly, а швейцарский производитель часов Tissot заявил о фундаментальной ценности прав человека и сообщил, что направил свои опасения по этому поводу в ИИХФ.

Ожидается, что 18 января ИИХФ примет окончательное решение о судьбе белорусской части чемпионата. 17 января вице-президент федерации Калерво Куммола, выступающий за ее перенос из Минска, на своей странице в «Твиттере» призвал дождаться вечера следующего дня и «посмотреть, что произойдет».

На прошлой неделе состоялся визит в Беларусь президента IIHF Рене Фазеля.

Он признал, что на фоне проблем в стране визит произвел негативное впечатление, и выразил сожаление реакцией, которую вызвали фотографии и видеокадры с его встречи с Лукашенко.

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