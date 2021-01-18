Глава МИД Латвии приветствовал решения Nivea и Škoda отказаться от спонсирования ЧМ-2021 по хоккею в Минске
Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс приветствовал
«Аплодирую принципиальной позиции таких компаний, как Škoda и Nivea Men. ИИХФ (Международная федерация хоккея. — БелаПАН.) должна принять правильное решение. Минск — неподходящее место для чемпионата мира по хоккею из-за грубых нарушений прав белорусских граждан нелегитимным режимом Лукашенко», — написал министр на своей странице в «Твиттере».
Латвия — соорганизатор ЧМ-2021, который запланирован с 21 мая по 6 июня в Минске и Риге. 11 января Ринкевичс назвал проведение турнира в белорусской столице «совершенно неприемлемым», «аморальным» и «противоречащим принципам спортивного поведения».
Позицию Škoda
От спонсорства ЧМ в Минске
Ожидается, что 18 января ИИХФ примет окончательное решение о судьбе белорусской части чемпионата. 17 января вице-президент федерации Калерво Куммола, выступающий за ее перенос из Минска, на своей странице в «Твиттере» призвал дождаться вечера следующего дня и «посмотреть, что произойдет».
На прошлой неделе состоялся
Он признал, что на фоне проблем в стране визит произвел негативное впечатление, и выразил сожаление
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