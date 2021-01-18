Глава Минздрава анонсировал выпуск в Беларуси вакцины «Спутник V»

В Беларусь поступила первая партия российской вакцины «Спутник V»; с апреля ее начнут выпускать в стране. Кроме того, идут переговоры с Китаем о поставках оттуда, сообщил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич 17 января.

Фото носит иллюстративный характер

«Мы подписали контракт на 170 тысяч вакцин «Спутник V» — это первая партия вакцины, которая к нам поступила, — сказал Пиневич в программе «Неделя» на телеканале СТВ . — До Нового года поступило 20 тысяч вакцин. Сейчас прошла вся процедура проверки их качества, безопасности, и мы <…> продолжаем прививать медицинских работников».

«В первом квартале мы должны уже выпустить под белорусским брендом вакцину «Спутник V» совместно с нашим российским партнером на мощностях белорусского фармпредприятия. Это «Белмедпрепараты», — сообщил министр.

В апреле в Минздраве планируют перейти от вакцинирования уязвимых групп к прививке остальных жителей. «Примерно с апреля, когда мы закончим вакцинировать именно те уязвимые, скажем так, контролируемые наши группы — это медработники, педагоги, сотрудники транспорта, торговли, и вот мы тоже, кстати, с вами ведем разговор, работники СМИ, <…> потом начнем работать и по другим группам», — пояснил Пиневич.

По его словам, ведутся переговоры о поставках в Беларусь других российских, а также китайских вакцин: «Выпускают достаточно хороший спектр наши китайские коллеги, мы ведем с ними переговоры в том числе. Ну и российские вакцины — она не одна, «Спутник V». <…> Стратегическое направление работы с нашими российскими коллегами, исходя из того, что мы с ними работаем в условиях обмена или в рамках трансфера технологий. И контракты с россиянами носят долгосрочный инвестиционный характер», — заявил чиновник.

Кроме того, «приступили к работе по производству собственной вакцины». «Конечно, это вопрос более долгосрочный, и он в большей степени перспективный», — отметил Пиневич.

По заявлению главы Минздрава, до новогодних праздников начало фиксироваться снижение случаев пневмонии.

«Мой прогноз был в большей степени о госпитальной пневмонии, наиболее сложной ситуации, которая является, по большому счету, индикатором данного эпидемического процесса», — пояснил министр, добавив, что эта тенденция достаточно устойчива.

Пиневич не исключил небольшой рост заболеваемости пневмонией (приблизительно с середины февраля), связанный с сезонными заболеваниями — гриппом, парагриппом и заболеваниями, относящимися к этой группе.

«Он может быть сглажен. И должен быть сглажен, исходя из того что более 40% наших жителей, притом во всех без исключения регионах, были привиты своевременно против гриппа как никогда», — заявил министр.

Читайте также: