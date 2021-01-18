Глава коллегии адвокатов оправдал ужесточение административного законодательства

Незаконные массовые мероприятия стали одной из причин внесения изменений в Кодекс об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях, заявил председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов Виктор Чайчиц 17 января.

«Очень важно, чтобы законодательство и изменения в нем отражали желания большинства, — сказал Чайчиц в программе «Неделя» на телеканале СТВ . — Если какие-то правонарушители своими действиями способствуют тому, чтобы разжигался какой-то скандал, если они нарушают общественный порядок, то за эти действия должно быть строгое наказание — не обязательно уголовное, потому что мы говорим прежде всего о профилактике. Но даже административное наказание здесь должно быть гораздо строже, чем то, если человек, к примеру, зазевался и перешел улицу в неположенном месте».

По мнению Чайчица, обновленные кодексы «позволяют сейчас сказать, что профилактика важнее наказания и то, что гражданам предоставлено сейчас право посмотреть на какой-то свой проступок, правонарушение, загладить вину перед обществом, перед потерпевшими и быстро, без конфликта, понести какое-то наказание и дальше жить и работать».

В обновленном КоАП, который вступает в силу 1 марта, административные правонарушения разделены на три категории: административный проступок, значительные и грубые административные правонарушения. Чайчиц пояснил, что грубых правонарушений от общего числа всего лишь 7%, «их нельзя совершить случайно, но иногда это бывает на эмоциях».

«Подрался человек, или какие-то другие были причины, чтобы совершить это правонарушение. У него тоже есть возможность осознать и больше не совершать это. Имеют место случаи, когда человек совершает повторное подобное правонарушение, и уже наступает уголовное наказание за совершение подобных действий», — сказал он.

По словам Чайчица, по большинству правонарушений снижены ответственность и наказание.

«Но есть отдельные грубые административные правонарушения, где, я считаю, обоснованно (и это поддерживают граждане) усилена административная ответственность, — заявил глава коллегии адвокатов. — Например блокировка движения на дороге. Эти нарушения, которые допускает гражданин, за что усилена административная ответственность, еще не являются уголовно наказуемыми, но влияют на жизнь очень многих граждан».

Чайчиц также отметил, что в новом кодексе «действия, которые будут применяться по отношению к несовершеннолетним, будут носить прежде всего воспитательный характер».

«Уже не будет таких последствий, как раньше, когда человек, будучи в несовершеннолетнем возрасте, совершал административное правонарушение и в дальнейшем это ему перекрывало всю дальнейшую карьеру. Он уже не мог поступить, к примеру, в Академию МВД или на юридический факультет. Да и другие вузы очень осторожно к этому относились», — пояснил Чайчиц.

«Закон, — считает он, — позволяет, чтобы тот человек, который в раннем возрасте оступился, через какое-то время забыл об этом своем правонарушении и дальше жил и работал».